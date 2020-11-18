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  4. 2 milyon liralık gıda dolandırıcılığını JASAT timleri önledi

2 milyon liralık gıda dolandırıcılığını JASAT timleri önledi

18.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarmanın dedektifleri JASAT timleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihlerinin geçtiği ve piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirlenen 2 milyon TL değerinde temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemeleri ele geçirildi.Olay, 16 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Gebe ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarmanın dedektifleri JASAT timleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihlerinin geçtiği ve piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirlenen 2 milyon TL değerinde temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Olay, 16 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Gebe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl jandarma Komutanlığı JASAT timleri Gebze ilçesinde bulunan bir depoda uygunsuz koşullarda saklanan ve son kullanma tarihleri geçmiş temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemelerinin piyasaya sürülmesinin planlandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri belirlenen depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda son kullanma tarihleri geçmiş binlerce diş macunu, sivrisinek kovucu, meşrubat, süt, temizlik malzemesi, ele geçirildi.
Yaklaşık 2 milyon değerinde olduğu belirlenen ve piyasaya sürülmek üzere oldukları tespit edilen ürünler, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili E.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yapmak" suçundan işlem yapılan şahıs, jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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