HABER

2 milyon liralık mirası tüketip hırsızlık yaparken yakalanan genç, yeniden cezaevinde

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

ADANA'da babasından miras kalan 2 milyon lirayı bir yılda tükettikten sonra, atık toplayıcılığı yaparken akü hırsızlığından tutuklanan, bir süre sonra da cezaevinden tahliye olan Ziya Gökhan Atalan (21), hırsızlık suçlarından yargılandığı davalarda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da babasından miras kalan 2 milyon lirayı bir yılda tükettikten sonra, atık toplayıcılığı yaparken akü hırsızlığından tutuklanan, bir süre sonra da cezaevinden tahliye olan Ziya Gökhan Atalan (21), hırsızlık suçlarından yargılandığı davalarda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltına alınan Atalan, tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu. Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 15 Eylül günü, Vedat Dolakay Hal Kompleksi'ndeki kamyonetlerden 5 akü çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ziya Gökhan Atalan olduğunu saptadı. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Atalan, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Atalan, 2007 yılında ölen babası Ziya Atalan'ın arsalarının 2017 yılında yapılan satışından kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ifade etti. Paranın bir bölümünü başka kişilere kaptırdığını, bir bölümüyle de uyuşturucu aldığını söyleyen Atalan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinden kalan Ziya Gökhan Atalan, 'şartlı tahliye' ile serbest bırakıldı. Ziya Gökhan Atalan, hırsızlık suçlamasıyla yargılandığı davalardan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Atalan, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ziya Gökhan Atalan, adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Ziya Gökhan Atalay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER4 saatlik alışveriş4 saatlik alışveriş
PKK sığınaklarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçtiPKK sığınaklarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti
Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptıJandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Antalya'da olta ile dev köpekbalığı yakaladılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.