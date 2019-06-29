2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

Olay, 24 Mayıs 2013 tarihinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. Mersin’de yaşayan Ahmet Yeşildağ , internette oyun oynarken tanıştığı Sevilay S. ile arkadaş oldu. Çiftin arkadaşlığının ilerlemesinin ardından Yeşildağ, Bursa'ya gelerek, Sevilay S. ile imam nikahı kıydı. Yeşildağ, 2 milyon TL’yi aşan mal varlığını Sevilay S.'ye miras bıraktığını yazan bir vasiyetname hazırladı.

Ahmet Yeşildağ, bu vasiyetnameden 3 gün sonra ise Sevilay S.’nin yeğeni Derya ile resmi nikah kıyarak evlendi. Ahmet Yeşildağ, nikahtan bir gün sonra evinde ölü bulundu. Yeşildağ'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla Sevilay S., Derya Y. ve annesi Beyhan Mızrakçı gözaltına alınıp, tutuklandı. Sevilay S.’nin kardeşi Cihan S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Dava sürecinde tutuklu 3 kadın serbest bırakılırken, Cihan S. ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.