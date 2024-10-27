HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2 milyondan fazla araç denetlendi! 500 binden fazlasına işlem yapıldı

2 milyondan fazla araç denetlendi! 500 binden fazlasına işlem yapıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.10.2024 09:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini ve toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

2 milyondan fazla araç denetlendi! 500 binden fazlasına işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi. Denetimler sonucu hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı.

1

ÇAKAR DENETİMLERİNDE SON BİR YILDA 10 BİN 22 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, çakar denetimlerinin devam ettiğini belirterek, “1 Ocak - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam 227 bin 24 denetim gerçekleştirildi ve 10 bin 22 adet sürücüye işlem yapıldı. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Araç Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
'İlaç gibi geldi' Tek kalemde hepsini ödedi! Bir ilçe onu konuşuyor

'İlaç gibi geldi' Tek kalemde hepsini ödedi! Bir ilçe onu konuşuyor

El Clasico'da tarihi skor! Arda Güler...

El Clasico'da tarihi skor! Arda Güler...

Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

Adım adım savaşa! İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: Misilleme gelecek mi? İran'dan ABD'ye çok sert çağrı

Adım adım savaşa! İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: Misilleme gelecek mi? İran'dan ABD'ye çok sert çağrı

Adana'daki iğrenç olayla ilgili verilen karar isyan ettirdi! Cezasını 4 taksitle ödeyecek

Adana'daki iğrenç olayla ilgili verilen karar isyan ettirdi! Cezasını 4 taksitle ödeyecek

İlker Başbuğ ile vatandaş arasında 'FETÖ' diyaloğu! 'Ülkeyi teslim ettiniz' sözlerine yanıtı gündem oldu

İlker Başbuğ ile vatandaş arasında 'FETÖ' diyaloğu! 'Ülkeyi teslim ettiniz' sözlerine yanıtı gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.