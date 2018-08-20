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2 Milyonu Aşkın Hacı Adayına İran Liderinden Mesaj Var

20.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, hac nedeniyle yayınladığı mesajda yabancı düşmanlara karşı Müslümanlar’a birlik çağrısı yaparken, Suudi Arabistan’ın dini liderlerinden Şeyh Hüseyin bin Abdülaziz El Şeyh de Müslümanlar arasında birlik çağrısı yaptı

2 Milyonu Aşkın Hacı Adayına İran Liderinden Mesaj Var

Hac ibadetini tamamlamak üzere Suudi Arabistan’a giden tüm dünyadan 2 milyonu aşkın Müslüman bugün Arafat Dağı’na çıktı. Hacı adayları geceyi dağın eteklerinde kurulan kamplarda geçirdi.

Suudi Arabistan bu yılki hacı adayı sayısını 2 milyon 300 bin olarak açıkladı.

Hacı adayları, beş günlük kutsal ibadetleri sırasında Mekke’deki Arafat Dağı’na çıkıyor, yatsı namazlarını kutsal mekanlardan Müzdalife’de kılıp, Mina’ya giderek şeytan taşlıyor. Hacı adayları kurban kesip, Kabe’yi tavaf ederek Hac ibadetlerini tamamlıyor.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, hac nedeniyle yayınladığı mesajda yabancı düşmanlara karşı Müslümanlar’a birlik çağrısı yaptı.

İran televizyonunda yayınlanan mesajında Hamaney, “Müslümanlar, Amerika’nın Müslümanlar’ın birbirini öldürmesi için güttüğü savaş yanlısı politikalarına karşı kararlı bir duruş göstermeli” dedi.

Suudi Arabistan’ın dini liderlerinden Şeyh Hüseyin bin Abdülaziz El Şeyh de, hacı adaylarının İslam dini etrafında biraraya gelmelerini söyledi, Hac ibadetinin slogan ve politika alanı olmadığı uyarısında bulundu.

Her yıl milyonlarca kişinin biraraya geldiği Hac sırasında geçtiğimiz yıllarda izdiham ve yangın gibi birçok talihsiz kaza meydana gelmişti.

2015 yılında çıkan izdihamda Suudi yetkililere göre 800 kişi yaşamını yitirmişti.Ancak diğer ülkelerin belirlediği rakamlara göre, ölü sayısının 2 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Suudi Arabistanlı yetkililer bu yıl gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti. 10 binlerce güvenlik ve sağlık yetkilisi görevlendirildi.

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