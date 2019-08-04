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2 MLKP’li terörist Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla gri kategoride aranan MLKP’li 2 kadın terörist yakalandı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, İstanbul’un Güngören ilçesinde bir adrese ortak operasyon düzenledi.

2 MLKP’li terörist Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla yakalandı

Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla gri kategoride aranan MLKP’li 2 kadın terörist yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, İstanbul’un Güngören ilçesinde bir adrese ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu olan ve Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, ‘Eylül’ kod adlı Songül Dilek ile ‘Rojda’ kod adlı ‘Güneş Akan’ yakalandı. Söz konusu adreste yapılan aramada 3 adet sahte kimlik, 2 adet sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk parası ele geçirildi.
Açıklamada, daha önceki operasyonlarda Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP’li teröristten 2’sinin ölü olarak ele geçirildiği, 1’inin de ikna yoluyla teslim olduğu hatırlatıldı ve 2 kadın teröristin yakalanmasıyla birlikte Tunceli kırsalında MLKP terör örgütü mensubu kalmadığı belirtildi.

2 MLKP’li terörist Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla yakalandı

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