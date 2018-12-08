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2 motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 adet motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 adet motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan ve Kıbrıs Mahalleleri'nden çalınan 2 motosikleti bulmak için araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini de izleyen polis, hırsızlığı yapan şüphelilerin B.C.Y., A.Y. ve A.Ü. olduğunu belirledi. Savcılık kararıyla ev adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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