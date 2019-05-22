2 MOTOSİKLET VE BİR OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

KIKAKKLE’de 2 motosikletin kavşakta bir otomobil ile çarpışması sonucu, motosiklet sürücüleri ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Ramazan Zararsız’ın kullandığı 06 BB 5085 plakalı otomobil kavşaktan geçtiği sırada, Abdulkadir Tosun’un (21) yönetimindeki 35 BKF 64 plakalı motosiklet ve Furkan Yücesivri’nin (18) hakimiyetindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaskları olmadığı belirtilen 2 motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motor sürücülerini Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Tosun ve Yücesivri’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsüne ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

