(Düzeltme) 12. Mücevher Tasarım Yarışması’nda yarı finalistler belli oldu

“Öğrencilerin desteklenmesi gerekiyor”

Tasarımın her üründe önemli ama mücevherde çok daha kıymetli olduğunu kaydeden Molu Mücevher’in Sahibi İlhan Molu; “Türkiye şartlarında çok iyi tasarımcıların yetişmesi biraz bireyin kendi kabiliyetine bağlı kalıyor. Genç tasarımcıların duygu dünyalarını destekleyen şiir, resim, mimari gibi konulardan faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz tarih ve kültürel açıdan çok zengin bir coğrafyada bulunuyor. Bu zenginlikten her anlamda faydalanmamız gerektiği kanaatindeyim. Sektördeki önemli firmaların da tasarım öğrencilerini birlikte çalışarak desteklemeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bu tür yarışmaları destekliyoruz” diyen Lema Mücevherat’ın Ortağı Adem Kurtulmuş; “Sektörümüz açısından bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genç tasarımcılara kendi düşüncelerini yansıtmadan önce ürünün öngörülebilirliğinin önemini anlatmak gerekiyor. Özetle tasarım sürecinde ürünün üretilebilirliği ve kuşkusuz takılabilirliği çok önemli bir kriter diye düşünüyorum ”dedi.

“Tasarımlarda toplumun beklentileri dikkate alınmalı”

Tasarım yarışmasının genç tasarımcılar için çok faydalı olduğu söyleyen Mücevher Zanaatkarı Oskiyan Baloğlu; “Sektör için özellikle markalaşma adına bu tür organizasyonlar çok önemli. Tasarımların özgün ve fonksiyonel olmasını bekliyorum. Genç tasarımcıların bu üç başlığa dikkat etmesi gerekiyor. Tasarımla üretim arasındaki süreç, kısacası tasarımın üretilmesi ve satılabilir olmasını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bunları yaparken meslek içerisinde teknolojik gelişmeleri, toplumun beklentilerini, sanatsal, sosyolojik ve felsefi gelişmeleri de dikkate alıp hayallerini 3 boyutlu hale getirmeleri uygun olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Tasarım tek bir kalıba ya da kategoriye girmez”

Kısmet by Milka’nın kurucusu Milka Karaağaçlı ise bu tur organizasyonların mücevher tasarımcılığını desteklediğini belirterek, “Tasarım tek bir kalıba ya da kategoriye girmez. Öğrencilerimiz her alanda tasarım yapabilmeyi öğrenmeli, dünyadaki trendleri takip etmeli, güncel kalmalı ve ileriye doğru yönelmeleri gerekli. Kilit nokta mevcut durum değil, bugünü ileriye taşıyabilmek. Bunun için vizyon, özgünlük ve tabii ki üretilebilirlik çok önemli. Bu bakış acısıyla eğitimler verilmeli. Ben artık ülkemizin tasarım alanında dünyada söz sahibi olmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.