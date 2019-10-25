Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile Mülteci Destek Derneğinin (MUDEM), AB'nin finansal desteğiyle gerçekleştirdiği 2. Mülteci Film Festivali başladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, festivalin CerModern'de düzenlenen gala töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciyi ağırladığını, mültecilerin sorunlarını çözmek için 40 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını belirtti.

Türklerin öteden beri misafirperver bir millet olduğuna işaret eden Akarca, SGDD'nin çeşitli alanlardaki faaliyetleriyle mültecilerle toplumun kaynaşmasını sağladığını vurguladı.

Sinemanın toplumların duygularını ve düşüncelerini hem ortaya koyduğunu hem de çok etkilediğine değinen Akarca, "Festival filmleri bizim dünyaya açılan penceremiz haline gelecek." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou da festivalin mültecilerle ve göçle ilgili farkındalığı geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Pertzinidou, "Mültecilerin ve göçün insani boyutunun anlatılmasını sağlayan festivali destekliyoruz." diye konuştu.