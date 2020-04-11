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2'nci Dünya Savaşı döneminin 'İncirlik Üssü'ydü! Şimdi ineklerin otlağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 08:54 | Son Güncelleme

Muğla Ula'da 2'nci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin yaptığı havaalanı, ineklerin otlağı haline geldi. Dönemin 'İncirlik Üssü' konumundaki askeri havaalanının 13 sığınağı ise defineciler tarafından talan edildi.

Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nin Çörüş mevkisinde, İngilizler tarafından 1943'te yapılan ve dönemin 'İncirlik Üssü'
konumundaki askeri havaalanı, kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor. Bölgeye İngilizler tarafından Ege Denizi'nde artan Alman ve İtalyan tehdidine karşı 1939'da verilen özel izinle 4 yıl sonra askeri havaalanı yapıldı. 16 uçağın inip kalkabileceği şekilde düzenlenen havaalanına hangarlar ve uçak bakım atölyeleri de inşa edildi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kaderine terk edilen havaalanı, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 1989'da Türk Hava Kurumu'na (THK) 49 yıllığına tahsis edildi. Arazi önce havaalanı olarak kullanılmak istendi, fakat yüksek maliyetten dolayı vazgeçildi. THK tarafından bir yatırım çalışması yapılmayan 78 yıllık tarihi geçmişe sahip olan havaalanı, ineklerin otlağı haline gelirken, sığınakları ise defineciler tarafından talan edildi.

'BURASININ TURİZME AÇILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Kızılyaka Mahallesi’nin muhtarı Selma Çetin, "Kaderine terk edilen askeri havaalanının, koruma altına alınması gerekiyor. Şu an yağmalanmış, virane bir halde. Nasıl koruma altına alınmasını sağlayabiliriz, bilmiyorum. Ülkemizin değerine sahip çıkmalıyız. Burasının turizme açılabileceğini düşünüyorum. Eğitim amaçlı model uçak sahası yapılabilir. Alan değerlendirilmeyince
halkımız ekip biçiyor, ineklerini otlatıyor" dedi.

HER YERE YAKIN

3 bin metre pis uzunluğuna sahip olan havaalanı, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye 37, Marmaris'e 40, Ula'ya 27, Akyaka'ya 12, Datça'ya 120 kilometre mesafede bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Muğla Ula havaalanı

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