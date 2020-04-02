2 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 8, 40, 43, 44 ve 46 olarak belirlendi.

2 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 650'nci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 17 bin 547 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 158 kişi 229 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 88 kişi 17 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

BÜYÜK İKRAMİYE İSTANBUL MALTEPE'YE ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Maltepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(AA)

