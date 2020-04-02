HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

2 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 21:51 | Son Güncelleme

Süper Loto oyununun 650. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 lira kazandı. İşte MPİ 2 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları...

2 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 8, 40, 43, 44 ve 46 olarak belirlendi.

2 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

superloto

Süper Loto oyununun 650'nci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 17 bin 547 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 158 kişi 229 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 88 kişi 17 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

BÜYÜK İKRAMİYE İSTANBUL MALTEPE'YE ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Maltepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Anadolu Otoyolu'nda koronavirüs önlemi!Anadolu Otoyolu'nda koronavirüs önlemi!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
süper loto 2 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ süper loto çekiliş sonuçları sorgula

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Türk bilim insanından koronavirüsün tedavisi ile ilgili açıklama

Türk bilim insanından koronavirüsün tedavisi ile ilgili açıklama

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Akaryakıta büyük indirim

Akaryakıta büyük indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

1 Nisan için komik şaka mesajları

1 Nisan için komik şaka mesajları

Diğer Haberler
İletişim Başkanlığı açıkladı! Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandı?

Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandı?

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı

Anadolu Otoyolu'nda koronavirüs önlemi! Giriş-çıkışlara kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda koronavirüs önlemi!

'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasına ilişkin açıklama

'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasına ilişkin açıklama

'Milli dayanışma kampanyası için maaştan zorunlu kesinti' iddiaları olay olmuştu! Bakanlık'tan açıklama

'Maaştan zorunlu kesinti' iddialarına Bakanlık'tan açıklama

'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı

'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.