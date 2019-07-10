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2 Nisan bombacısına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

Van’daki 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi’ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı terörist Medet Oruç’a 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.2’si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Medet Oruç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma”, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2.

Van’daki 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi’ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı terörist Medet Oruç’a 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
2’si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Medet Oruç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma”, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Oruç ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz 5 sanık da katılmadı. Oruç, hakkındaki suçlamaları reddederken, sanıkların avukatları da müvekkillerinin cezalandırılmasını sağlayacak delillerin dosyada bulunmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, sanık Oruç’u 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 57 yıl 6 ay hapis ve 84 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
Diğer sanıklardan C.Ö. ile T.A.’yı "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, 3 sanık hakkındaki dosyanın da tefrikine karar verdi.

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