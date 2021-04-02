2 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu! İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 2 Nisan 2021 tarihli güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Artan koronavirüs vakalarının ardından Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre koronavirüs tedbirleri yeniden gündeme geldi. Türkiye'de bugün 248.968 koronavirüs testi yapıldı. Vatandaşlar ise vaka sayısı, hasta sayısı ve ölen hasta sayısı verilerini merak ediyor. İşte, 2 Nisan korona tablosu...

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 248.968 koronavirüs testi yapıldı. 2 Nisan'da vaka sayısı 42.308'e ulaştı. Bugünkü hasta sayısı 1471'i bulurken koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı 179 oldu. 1 Nisan'da iyileşen hasta sayısı ise 24.419oldu.

HANGİ İLDE KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 20-26 Mart haftasında illerde görülen vaka sayıları şöyle:

Adana 86,95

Adıyaman 199,70

Afyon 70,43

Ağrı 59,02

Aksaray 231,44

Amasya 279,89

Ankara 184,29

Antalya 143,86

Ardahan 134,15

Artvin 131,56

Aydın 109,11

Balıkesir 344,84

Bartın 136,20

Batman 46,11

Bayburt 161,15

Bilecik 227,69

Bingöl 69,56

Bitlis 37,04

Bolu 183,61

Burdur 82,74

Bursa 159,68

Çanakkale 348,81

Çankırı 247,88

Çorum 232,77

Denizli 68,40

Diyarbakır 36,28

Düzce 123,33

Edirne 265,84

Elazığ 117,87

Erzincan 200,06

Erzurum 118,95

Eskişehir 235,25

Gaziantep 134,16

Giresun 397,57

Gümüşhane 124,20

Hakkari 35,65

Hatay 89,13

Iğdır 145,05

Isparta 112,88

İstanbul 401,62

İzmir 156,48

Kahramanmaraş 89,03

Karabük 106,32

Karaman 154,95

Kars 55,80

Kastamonu 329,19

Kayseri 260,16

Kırıkkale 114,46

Kırklareli 298,28

Kırşehir 95,87

Kilis 324,25

Kocaeli 262,11

Konya 334,97

Kütahya 153,12

Malatya 283,32

Manisa 82,72

Mardin 31,24

Mersin 110,66

Muğla 112,81

Muş 33,57

Nevşehir 124,28

Niğde 140,58

Ordu 322,96

Osmaniye 244,10

Rize 250,03

Sakarya 181,17

Samsun 586,84

Siirt 22,65

Sinop 354,80

Sivas 114,33

Şanlıurfa 28,98

Şırnak 13,57

Tekirdağ 273,06

Tokat 273,47

Trabzon 278,24

Tunceli 86,29

Uşak 38,71

Van 31,58

Yalova 400,65

Yozgat 169,17

Zonguldak 126,01