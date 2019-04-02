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2 Nisan Otizm Farkındalık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 20:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'de, palyaço ve trampetler eşliğinde gerçekleşen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı'nın (OBİDEV) öncülüğünde, kamu kurumları ve Karesi Kent Konseyi desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, otistik bireyler ve aileleri Atatürk anıtı önünde bir araya geldi.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

OBİDEV Başkanı Fatma Tabanlı, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının otizme dikkati çekmek olduğunu belirterek, "Bu yürüyüşü Otizm Eylem Planı İl Komisyonunda görevli kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenledik. Onların yürüyüşümüze büyük desteği ve katkısı oldu. Amacımız Otizm Eylem Planı'nın bir an önce hayata geçmesi." diye konuştu.

Katılımcıların otizm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla mavi gözlükler taktığını anlatan Tabanlı, "Biz otizme bu gözlükten, bu çerçeveden bakıyoruz. Biz, bizi anlamaları için de sadece 1 gün değil 365 gün bu çerçeveden otizme bakıp bizim hayatımıza anlam katmalarını istiyoruz. Otizm için mavi gözlük taktık. 365 gün empati yapmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar, Karesi Bedesten Anıtı'na kadar yürüdü.

Bu arada otizmli bireylerin müzik ve palyaçolar eşliğinde eğlendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Yürüyüşü Balıkesir OBİDEV otizm

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