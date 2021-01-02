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2 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

02.01.2021 19:01 | Son Güncelleme:
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2 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 202 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 180 oldu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz" ifadelerini kullandı. İşte 2 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

2 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

İŞTE 2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZIN DAHA DA AZALMASI EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. "

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün 212 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 12 bin 203 olarak açıklanmıştı.
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