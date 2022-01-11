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2 Omicron vakası görüldü, 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehri karantinaya alındı

11.01.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada koronavirüs mutasyonu Omicron varyantı paniği yaşanıyor. Çin'in 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehrinde görülen 2 Omicron vakası sonrasında kentin karantinaya alındığı belirtildi. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı.

2 Omicron vakası görüldü, 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehri karantinaya alındı

Dünyada Omicron varyantına bağlı vakalarda artış yaşanırken Çin'de 2 vakanın görüldüğü 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehirinin karantinaya alındığı belirtildi. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklanırken ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

BİR KENT DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüs pandemisinin başladığı Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için bir kenti daha karantinaya aldı. Anyang’da 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5,5 milyon nüfusa sahip olan Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı.

Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

2 ŞEHİR DAHA KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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