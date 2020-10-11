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2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 20:08 | Son Güncelleme

Düzce’de Kalıcı Konutlar Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı.

Düzce’de Kalıcı Konutlar Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kalıcı Konutlar Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde Metek Toki Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce’de Bahçeşehir istikametine gitmekte olan Murat Ç.’nin kullandığı 54 KV 626 plakalı otomobil, Metektoki Işıklı kavşağa geldiği sırada Metek TOKİ istikametinden bağlantı yoluna çıkan Bahri D.’nin kullandığı 81 AAH 221 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Neslihan D. yaralandı. Yaralıya ilk müdahalesini olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaparken yaralı Neslihan D. ambulans ile Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de kaza yerine gelerek, LPG’li araçlarda patlama ihtimaline karşı önlem aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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