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  4. 2 otomobil çarpıştı: 1’i bebek, 1’i çocuk 3 yaralı

2 otomobil çarpıştı: 1’i bebek, 1’i çocuk 3 yaralı

16.03.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i bebek, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i bebek, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur G. idaresindeki 41 ABH 963 plakalı Fiat marka otomobil ile Mehmet Ç. yönetimindeki 41 ACK 421 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Uğur G. yöntemindeki otomobil demir bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada Uğur G.’nin ismi öğrenilemeyen eşi ve 1’i bebek 2 çocuğu yaralandı. Vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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