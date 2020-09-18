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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Sivas’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Yıldızdağı kayak merkezi yolu Karaçayır köyü girişinde meydana geldi.

Sivas’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Yıldızdağı kayak merkezi yolu Karaçayır köyü girişinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki Peugeot marka 58 ABH 517 plakalı otomobil, D.Ö. idaresindeki Volkswagen marka 58 ABF 395 plakalı otomobille köy girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırdılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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