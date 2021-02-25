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  4. 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

25.02.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Kartepe ilçesi Akmeşe Kavşağı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kartepe ilçesi Akmeşe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 41 AFP 668 plakalı otomobil ile U.T. yönetimindeki 41 GF 824 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobiller, F.Ç. idaresindeki 41 GF 824 plakalı otomobile de çarptı. Kazada M.T., U.T., N.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

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