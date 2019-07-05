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2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 8 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 07:36 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ragıp Tüzün Mahallesi’nde İvedik Caddesi ile Akın Caddesi’nin birleşimindeki kavşakta meydana geldi. Ankara Hali'nde çalışan işçileri taşıyan Özkan Aygar’ın yönetimindeki 16 ND 566 plakalı otomobil, İvedik Caddesi üzerinden Ulus yönüne giderken Akın Caddesi üzerinde ilerleyen 06 BGE 315 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 3'ü Irak uyruklu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralanan 06 BGE 315 plakalı otomobilin sürücüsünün ise otomobilinden birşeyler alarak kaçtığı öne sürüldü. Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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