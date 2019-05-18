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2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berk Y. idaresindeki 41 BR 949 plakalı otomobil, Egemenlik Caddesi’nden bulvara çıkarak kavşaktan dönmek isteyen Hülya Ç. yönetimindeki 34 FU 5322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Hülya Ç. yaralanarak aracında mahsur kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aracın kapası kesilerek, içerisinde bulunan Hülya Ç. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hülya Ç., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hülya Ç.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

2 otomobil kavşakta çarpıştı, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
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