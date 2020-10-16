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2 otomobille çarpışan ticari taksi bahçe duvarında asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksi, park halindeki araca çarparak bahçe duvarında asılı kaldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksi, park halindeki araca çarparak bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat D. idaresindeki 41 T 5139 plakalı ticari taksi ile Şafak B. yönetimindeki 41 GB 763 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpılmanın etkisi ile savrulan ticari taksi park halindeki 06 FH 5213 plakalı Skoda marka otomobile çarparak yol üzerinde bulunan bir sitenin bahçe duvarında asılı halde kaldı. Kazada taksi sürücüsü Sedat D. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sedat D., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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