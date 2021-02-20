2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2 polis memuru, gürültü şikayeti sebebi ile gittikleri evdeki şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralandı. Arbede sırasında polis ekiplerine saldıran şahıslardan 1’i yaralanırken, 1’i ise apartmanda saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 polis memuru, sitedeki bir evden yüksek gürültü geldiği yönündeki vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Polis ekipleri gürültünün geldiği apartmandaki daireye girdi. Dairede bulunan şahıslar bir anda kendilerini uyaran polis ekibine saldırdı. Çıkan arbedede, saldırgan şahıslar tarafından polis memurlardan birisi çenesinden, diğeri ise kasık bölgesinden yaralandı. Arbede sırasında saldırgan şahıslardan birisi de yaralandı.

Polis memurları hastaneye kaldırıldı

Polis memurları telsizle durumu bildirmesi, üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı polis memurları, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı saldırgan, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurlarını yaralayan şahıslardan birisi ise apartman içinde saklanırken gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

