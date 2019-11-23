Rize Valiliğinin desteğiyle Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen "2. Rize Kitap Fuarı" açıldı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ndeki açılışa Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın gerçekleştirdi. Fara, çok sayıda yazar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye’nin kitap okuma sıralamasında dünyada iyi bir yerde olmadığını belirterek, "Türkiye’nin kitap okuma alışkınlığı açısından dünyada 86’ncı sıradayız, yerimiz çok iyi değil. Bir başka araştırmaya göre, insanımızın günlük faaliyetleri arasında okumaya ayırdığı zaman 7 dakika. Televizyon, İnternet izlemek için günlük ayırdığı zaman ise 5 saat. Milli kütüphanemizde yayın sayısı 1 milyonu aştı. Külliyede, Türkiye standartlarını aşacak bir biçimde kütüphane inşası bitmek üzere. Okumayı insanımızın günlük hayatının bir parçası haline getirmeliyiz" dedi.

Yazıcı, Türkiye’nin her ilinde üniversite açıldığının altını çizerek, "Üniversite sayısı 220’ye ulaştı. Eğitim ile ilgili altyapı yatırımları, yaptığınız her şey önemlidir ama tüm bunlardan daha önemlisi insanımızın okuma alışkanlığını geliştirmektir. Seferberlik yapmak zorundayız" diye konuştu.

