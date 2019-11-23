HABER

“2. Rize Kitap Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

Rize Valiliğinin desteğiyle Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen "2.

Rize Valiliğinin desteğiyle Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen "2. Rize Kitap Fuarı" açıldı.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ndeki açılışa Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın gerçekleştirdi. Fara, çok sayıda yazar ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye’nin kitap okuma sıralamasında dünyada iyi bir yerde olmadığını belirterek, "Türkiye’nin kitap okuma alışkınlığı açısından dünyada 86’ncı sıradayız, yerimiz çok iyi değil. Bir başka araştırmaya göre, insanımızın günlük faaliyetleri arasında okumaya ayırdığı zaman 7 dakika. Televizyon, İnternet izlemek için günlük ayırdığı zaman ise 5 saat. Milli kütüphanemizde yayın sayısı 1 milyonu aştı. Külliyede, Türkiye standartlarını aşacak bir biçimde kütüphane inşası bitmek üzere. Okumayı insanımızın günlük hayatının bir parçası haline getirmeliyiz" dedi.
Yazıcı, Türkiye’nin her ilinde üniversite açıldığının altını çizerek, "Üniversite sayısı 220’ye ulaştı. Eğitim ile ilgili altyapı yatırımları, yaptığınız her şey önemlidir ama tüm bunlardan daha önemlisi insanımızın okuma alışkanlığını geliştirmektir. Seferberlik yapmak zorundayız" diye konuştu.

PARTNERGece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!Gece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!
Cezaevi firarisi Kocaeli’de yakalandıCezaevi firarisi Kocaeli’de yakalandı
Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtıTartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur

Bakan Soylu böyle seslendi: Ey Kılıçdaroğlu...

Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu

Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu

Evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

Dehşet evi! Arkadaşlarına bıçakla saldırdı

Camiye boyalı saldırı

Camiye boyalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.