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2 saat 46 dakikamızı sosyal medyada geçirdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:52 | Son Güncelleme

2019 verilerine göre günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 46 dakika olurken, Filipinler 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke oldu.Medya takibi kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

2 saat 46 dakikamızı sosyal medyada geçirdik

2019 verilerine göre günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 46 dakika olurken, Filipinler 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke oldu.
Medya takibi kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 131 bin 791 haber yansıdığı tespit edildi. Böylelikle sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.
Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 46 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinlerin 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke olduğu saptandı. Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3’e giren ülkeler ise 3 saat 34 dakika ile Brezilya, 3 saat 31 dakika ile de Kolombiya olarak görüldü. Buna karşın sosyal medyada günlük en az süre geçiren ülke Japonya olarak gözlenirken, sosyal medyada geçirdikleri sürenin sadece 36 dakika olduğu kaydedildi.

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