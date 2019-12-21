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2 saat arayla aynı yerde 2 grup define ararken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde 2 saat arayla 2 ayrı grup aynı yerde define ararken yakalandı.Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağaraları mevkisinde 1.

Kırklareli’nde 2 saat arayla 2 ayrı grup aynı yerde define ararken yakalandı.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağaraları mevkisinde 1. derece sit alanı bölgesinde K.U., F.P. ve H.K. isimli şahısların bölgede define araması yaparken yakalandı. Kazı yapma ve define arama işlerinde kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, şahısların ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

2 saat sonra aynı yerde 1 kişi daha
Jandarma ekiplerince bölgede yapılan devriye faaliyetleri sırasında Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağaraları mevkisinde 1. derece sit alanı bölgesinde bu seferde A.A. isimli şahıs define araması yaparken yakalandı. Olayda kullanılan kazma ve küreğe el konulurken, şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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