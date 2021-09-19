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2 saat kalmıştı! Bin kilometre sonra ceza yedi

19.09.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de PCR testi pozitif olan bir sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polise takıldı. Filyasyon ekipleri 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

2 saat kalmıştı! Bin kilometre sonra ceza yedi

Ardahan’dan İstanbul’a otomobiliyle giden Şerif D, Kırıkkale’nin Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince trafik kontrol noktasında durduruldu.

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KARANTİNA SÜRESİNİN TAMAMLANMASINA 2 SAAT KALMIŞTI

Sürücü Şerif D’nin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Yaklaşık bin kilometre kadar yol kat eden sürücü Şerif D’nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Karantina süresinin de tamamlanmasına 2 saat kaldığı belirtildi.

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Şerif D’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İstanbul Kırıkkale Ardahan PCR testi karantina
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