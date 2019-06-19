NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesi Mazı köyünde, 2 saat süren yağmur, sele neden oldu. Köyde müstakil evleri su basarken, ekili alanlar zarar gördü.

Ürgüp ilçesi Mazı köyünde, saat 15.30 sıralarında başlayan ve 17.30'a kadar süren yağmur, sele neden oldu. Köyde müstakil evleri su basarken, ekili araziler ciddi oranda zarar gördü. Ürgüp Belediyesi'ne bağlı iş makineleri zarar gören yolları düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yağış sonrası köye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Çiftci, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Köyün muhtarı Erol Gürbüz de, bin 200 nüfuslu köylerinde 300 evin bulunduğunu belirterek, çok sayıda kişinin yağmur nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Muhtar Gürbüz, zararların giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

