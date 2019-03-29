2 saatlik ömrü kalmıştı ameliyatla hayata tutundu

Trabzon’da eğitim gören Şanlıurfalı Yüksekokul öğrencisi genç dünyada 100 binde 5-6 kişide görülebilen aort damarındaki iç yırtık nedeniyle ölümden döndü. Doktorları tarafından 2 saatlik ömrü kaldığı belirtilen genç yapılan ameliyatla hayata dönerken, gencin ailesi oğlunun doktorlarına teşekkür etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Ferit Kahraman, geçtiğimiz hafta kaldığı öğrenci yurdunda göğsündeki şiddetli ağrıların artması üzerine ambulansla Medikal Park Karadeniz Hastanesi’ne kaldırıldı. Aort damarında iç yırtık tespit edilen ve 2 saatlik ömrü kaldığı belirlenen Şanlıurfalı genç apar topar ameliyata alındı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Tuncay Erden ve ekibi tarafından ameliyat edilen 21 yaşındaki Ferit Kahraman, ameliyat sonrası hayata tutundu. Kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşadığını kaydeden Kahraman, son olarak yurtta kaldığı sırada geçirdiği rahatsızlığın kendisini ciddi derecede zorladığını söyledi. Kahraman kaydederek, “Daha önce 3 yaşında kalbimdeki delikten dolayı açık kalp ameliyatı geçirmiştim. Zaman zaman kalbimde küçük çaplı sorunlar yaşıyordum. O gece yine küçük çaplı olacağını düşünmüştüm. Büyük bir sorunla karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim. Hastaneye şiddetli şekilde kalp ağrısı ile geldim. Ölümden döndüm. Allah, hayatımı bana bağışladı. Önce Allah’a sonra doktorum Tuncay beye şükrediyorum” dedi. Şanlıurfalı olan Kahraman, kendisine hediye edilen Trabzonspor formasına da çok sevindiğini belirterek “Beşiktaş forması aşk, Trabzonspor forması tutku diyelim” diye konuştu.

Doktor bize 2 saat ömrü kaldığını söylemişti

Şanlıurfa’dan oğlunun durumu üzerine Trabzon’a gelen anne Kadriye Kahraman da oğlunun daha önce kalp ameliyatı geçirdiğini ancak bu kadar ciddi sorunla karşılaşacağını tahmin edemediklerini söyledi. Doktorun kendilerine oğlunun 2 saat ömrü kaldığını ve bu nedenle onayımız olsa da olmasa da ameliyata edeceklerini belirten Anne Kahraman “Küçük bir operasyon sanmıştım. Bu kadar ciddi bir durumun olduğunu bilmiyordum. Oğlum daha önce 3 yaşında kalp ameliyatı geçirmişti. Kalbiyle ilgili zaman zaman sorunlar yaşıyordu. Ancak bu defa büyük sorunla karşılaştı. Doktor bize yüzde 4 kurtulma şansı var siz ameliyata onay verseniz de vermeseniz de ameliyat edeceğim demişti. Hatta bize 2 saat ömrü kalmış dediler. Önce Allah’a sonra hocamıza çok şükrediyorum. Burada bize çok yardımcı oldular. Herkesten Allah razı olsun. Ailemizde, akrabada kalp hastalığı olan yoktu. Hocamız durumunun iyi olduğunu söyleyince çok rahatladık" ifadelerini kullandı.

Dünyada yüz binde 5-6 kişide görülüyor

Söz konusu sorunun dünyada yüz binde 5-6 kişide görüldüğüne dikkat çeken Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Tuncay Erden ise "Hastamız 3 yaşında kalp deliği nedeniyle ameliyat olmuş. Bir hafta önce şiddetli göğüs ağrısı şikâyetiyle hastanemiz aciline getirildi. Yapılan tetkiklerinde Aort damarında iç yırtık saptandı. Acil ameliyata almamız icap etti. Bu ameliyatın riski çok yüksekti, ameliyat yapmaya mecburduk. Hastamızı kalp akciğer makinesine bağladıktan sonra Aort damarının yırtık olan bölgesini değiştirdik. Allah’a şükür, ameliyattan sonraki yoğun bakım sürecimiz de iyi geçti. Birkaç gün içerisinde de taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bu durum dünyada yüz binde 5-6 kişide rastlanıyor” şeklinde konuştu.



