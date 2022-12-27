2 saatte çıkacakken 6 gün kaldı! Ameliyat sonrası genç kadının hayatı karardı: 'Yaka parça taburcu ettiler'

İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki kimya mühendisi Müzeyyen Bilici, kuyruk kemiğindeki kırık nedeniyle gittiği hastanede ameliyata alındı. İddiaya göre yanlış iğne yapılan genç kadın tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. "2 saatte çıkacağım diye gittiğim hastanede 6 gün kaldım" diyen genç kadın "O enjeksiyon nedeniyle bel bölgemde sıvı ve ödem biriktiği, sinir köklerinde hasar oluştuğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

2 SAATTE ÇIKACAKKEN 6 GÜN KALDI

İstanbul'da bir şirkette yönetici olan kimya mühendisi Müzeyyen Bilici (33), 8 ay önce evinde ayağı kayınca düştü. Kuyruk sokumu kemiğinde kırık oluşan Bilici, 20 günlük raporun ardından, oturma simidiyle hayatına devam etti.

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre ağrılar dinmeyince geçtiğimiz eylülde özel bir hastaneye gitti. Ameliyata alınan Bilici'ye, lokal anestezi için kuyruk sokumundan 2, kalçasından da bir iğne yapıldı. İddiaya göre kalçaya yapılan iğne sırasında çok şiddetli bir ağrı hisseden Bilici, o günden sonra tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Bilici şunları anlattı:

"Ayağa kalktığımda, sağ ayağımda güç ve his kaybının olduğunu fark ettim. Doktor, iğneden olabileceğini söyleyip beklememi söyledi. 6 saat geçtikten sonra bir değişiklik olmayınca, kortizon verildi. MR ve bazı tetkikler yapıldı. 2 saatte çıkacağım diye gittiğim hastanede 6 gün kaldım. Yürüyerek gittiğim hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktım. 20 gün, ne olduğunu bilmeden hastane hastane gezdim. Sonunda, o enjeksiyon nedeniyle bel bölgemde sıvı ve ödem biriktiği, sinir köklerinde hasar oluştuğu belirlendi. Bursa'da tedavim devam ediyor. Şikâyetçi oldum."

"YAKA PARÇA TABURCU ETTİLER"

Avukatı Türkan Demir de, "Vahim olan, hastanenin hiçbir sorumluluk almadan müvekkilimi yaka paça taburcu etmesi. Enjeksiyonu yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

