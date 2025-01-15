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  4. 2 saatte günlük mesai parası: Suçüstü yapılan dilencinin aldığı ceza topladığı paraların yanında hafif kaldı!

2 saatte günlük mesai parası: Suçüstü yapılan dilencinin aldığı ceza topladığı paraların yanında hafif kaldı!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
15.01.2025 13:32
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2 saatte topladığı meblağ dudak uçuklattı. Bolu’da cami önünde dilencilik yaptığı esnada sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden çıkan tutarın yanında aldığı ceza hafif kaldı.

2 saatte günlük mesai parası: Suçüstü yapılan dilencinin aldığı ceza topladığı paraların yanında hafif kaldı!

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camisi'nin önünde bir süredir dilenen E.D., sivil zabıta ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler tarafından suçüstü yapılan kadın, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan aramalar sonucunda kadının üzerinden toplamda bin 554 lira para çıktı.

İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULANDI

Zabıta ekipleri tarafından dilenci kadına 5326 sayılı kabahatler kanunun 33.maddesi gereği toplam bin 406 lira idari yaptırım cezası verildi. Paralara da el koyan ekipler dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti.

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YALNIZCA 2 SAAT İÇİNDE TOPLAMIŞ

Yapılan incelemeler sonucunda dilenci kadının bin 554 lirayı yalnızca 2 saat içerisinde topladığı öğrenildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Dilenci idari para cezası
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