Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "2. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.
Şehitlik Anıtı önünden başlayan ve Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona eren kortejin ardından konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu'nun isim kökeniyle ilgili değişik rivayetler olduğunu söyledi.
Bazı isimlerin zaman içerisinde dönüşerek "Safranbolu" halini aldığını ifade eden Çeber, "Öyle ya da böyle, bu şehre bu isim çok yakışıyor. Çünkü Safranbolu ile safran bitkisi aslında birbirine çok benziyor. Hem Safranbolu hem safran kendi alanlarında türünün en kıymetlileri. Safranbolu şehri aynı safran gibi narin, korumak gerekiyor, sahip çıkmak gerekiyor. Safran bitkisi de Safranbolu şehri gibi iyi bakılması gerekiyor. Nesilden nesle aktarılması gerekiyor. Safran bitkisinin Safranbolu'da üretilmesi buranın en önemli üretim merkezi olması bizim için ayrı bir şans. Bizim bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından 1640-1648 yıllarında "Kazasker" (askeri hakim) olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili "Cinci Hoca" vatandaşlara safranlı macun dağıttı. Bazı vatandaşlar ellerinde bulunan şemsiyeleri ters çevirerek macun kapmaya çalıştı
Macun dağıtımının ardından Vali Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve diğer protokol üyeleri "Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Şefik Dizdar Sanat Evi" açılışını yaptı.
Etkinlikler kapsamında Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde Zafer Çamlıca "Yağlı Boya Resim Sergisi" ile Cemil Belder "Fotoğraf Sergisi" açılışı yapıldı.
2. Safran Festivali pazar günü sona erecek.
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