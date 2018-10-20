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2. Safran Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen festival kapsamında safran hasadı yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "2. Safran Festivali" etkinlikleri kapsamında safran hasadı gerçekleştirildi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdal Kaya, safranın ilçe için çok değerli bir bitki olduğunu söyledi.

Safran bitkisinin korunması, yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaya, bu bilinçle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıllardan itibaren çok ciddi çalışmalar yapmaya başladığını dile getirdi.

Kaya, 2015-2018 yılları arasında 25 yetiştiriciye bedelsiz safran soğanı temin ederek, 25 dekar alanda safran tarlası tesis edildiğini belirtti.

Safran üretiminin yaygınlaştırılması çalışmasının devlet tarafından yapıldığını, bunun yanında sivil toplum kuruluşları tarafından da yapılmasının çok değerli olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"2009 yılında Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nın katkılarıyla safran bitkisi coğrafi işaret alarak, tescillenmiştir. Bu safran için önemli bir çalışmadır. Bugün yine Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın düzenlediği festivalle safranın Safranbolu'ya has bir bitki olduğu, geniş çevrelere tanıtılarak Safranbolu turizminin ve safran yetiştiriciliğinin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Konuşmanın ardından Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar tarafından Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ve destek verenlere plaket takdim edildi.

Daha sonra safranlı lokum yapılırken, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından safran tarlasında hasat gerçekleştirildi.

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2. Safran Festivali erdal kaya Karabük Safranbolu

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