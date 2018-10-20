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2. Safran Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki festival kapsamında yemek ve tatlı yarışması düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen "2. Safran Festivali" etkinlikleri kapsamında "Safranlı Yeni Lezzetler Yemek ve Tatlı Yarışması" yapıldı.

Tarihi Çarşı'daki konakta düzenlenen yarışmada konuşan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuray Türker, safranın Türkiye ve Safranbolu için çok değerli bir bitki olduğunu söyledi.

Safran üretiminin artması için kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel işletmelerin projeler geliştirdiğini ifade eden Türker, "Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesinin, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ile yerel girişimcilerin çabasıyla sinerjik bir etki yaratılmış, safran tarımının yeniden canlandırılmasına yönelik çabalar son yıllarda sonuç vermeye başlamıştır." diye konuştu.

Safranın gastronomik kimlik yaratacak bir ürün olduğunu, bunun iyi kullanılmasını, safran bazlı ürünlerin sayısının artırılması gerektiğini aktaran Türker, safranlı lokum, zerde, safran çayı dışında, yeni ürünler üretilmesinin, Safranbolu'nun gastronomik kimliğiyle öne çıkmasına ve gastronomi turizminin de gelişmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada 11 jüri üyesi yemek ve tatlıların tadına bakarak puan verdi.

Yarışmada "Safranlı kurabiye" ile Hasan Semiz birinci olurken, "Safranlı yiyin gari çorbası" ile Hatice Karademir ikinci, "Safran-i gözde" ile Nur Karaoğuz üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar verdi.

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2. Safran Festivali Karabük Safranbolu yarışma

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