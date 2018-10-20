Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen "2. Safran Festivali" etkinlikleri kapsamında "Safranlı Yeni Lezzetler Yemek ve Tatlı Yarışması" yapıldı.

Tarihi Çarşı'daki konakta düzenlenen yarışmada konuşan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuray Türker, safranın Türkiye ve Safranbolu için çok değerli bir bitki olduğunu söyledi.

Safran üretiminin artması için kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel işletmelerin projeler geliştirdiğini ifade eden Türker, "Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesinin, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ile yerel girişimcilerin çabasıyla sinerjik bir etki yaratılmış, safran tarımının yeniden canlandırılmasına yönelik çabalar son yıllarda sonuç vermeye başlamıştır." diye konuştu.