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2. Safran Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 20:26 | Son Güncelleme

Karabük'te düzenlenen festival kapsamında "safran güzeli" seçildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "2. Safran Festivali" kapsamında "2018 Safran Güzeli" yarışması yapıldı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen festival kapsamında ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen yarışmada konuşan Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, yarışmanın geleneksel olarak yapılacağını söyledi.

Üç günlük etkinliklerin dolu dolu geçtiğini ifade eden Dizdar, gelecek yıllarda eksiklikleri de tespit ederek daha güzel bir festival yapacaklarını belirtti.

Safran bitkisinin tanıtımı için birçok kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütünün çalışmalar yaptığını aktaran Dizdar, Safran Festivali ile Uluslararası Altın Safran Film Festivali'nin birleştirilmesini istediklerini, bunun için de ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

16 adayın yarıştığı "safran güzeli" yarışmasında, yarışmacılar yöresel kıyafet giyerek jürinin karşısına çıktı.

Ellerinde içi safran bitkisi dolu sepetlerle de poz veren yarışmacılardan Fatma Dilan Karsan birinci, Cemile Nur ikinci ve Ahsen Çakıcı üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Vakıf Başkanı Şefik Dizdar verdi.

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2. Safran Festivali Karabük Safran güzeli Safranbolu Şefik Dizdar yarışma

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