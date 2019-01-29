HABER

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:15 | Son Güncelleme

Kardak Kayalıkları’nın 23’üncü yıl dönümünde 2 savaş gemisi 1 sahil güvenlik ekibi bölgede beklemeye başladı.Bodrum’un Gümüşlük mahallesine yaklaşık 3,5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkların’nın 23’üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kardak Kayalıkları’nın 23’üncü yıl dönümünde 2 savaş gemisi 1 sahil güvenlik ekibi bölgede beklemeye başladı.
Bodrum’un Gümüşlük mahallesine yaklaşık 3,5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkların’nın 23’üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 30 Ocak 1996 yılında yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum’a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede sahil güvenlik ekipleri ve Deniz kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetlerine bağlı 2 Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 bot, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede beklemeye başladı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Turgutreis ve Gümüşlük açıklarında bulunan adaların etrafında sık sık devriye icra etti.
Öte yandan Kardak kayalıklarına 2 Mil uzaklıktaki Çavuş adasına yapılan gözetleme kulesinde de hareketlilik olduğu gözlendi.
Yunan askerleri yaklaşamıyor
Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesi nedeniyle Yunan askerleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor. Yunan askerlerinin ise Kalimininos adasın da bekledikleri öğrenildi. Yunan askerlerinin Türk kara sularını ihlal etmemesi için bölgede Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta

2 savaş gemisi bir sahil güvenlik botu Kardak’ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.