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2. Sayfa konuğu Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan ne zaman neden boşandı?

30.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa konuğu Selen Görgüzel 30 Mayıs Pazartesi günü ekrana gelen programın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bir süre önce oyuncu Hamdi Alkan'dan boşanan ünlü isim, 2 Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e çapıcı açıklamalarda bulundu. Peki 2. Sayfa konuğu Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan ne zaman neden boşandı? İşte detaylar...

2. Sayfa konuğu Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan ne zaman neden boşandı?
  1. Sayfa konuğu Selen Görgüzel, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. 55 yaşındaki ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bu sene tek celsede sona ermişti. Peki 2. Sayfa konuğu Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan ne zaman neden boşandı? İşte ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler...

2. SAYFA'NIN KONUĞU SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başlamış olan Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. Henüz 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 senesinde ilk eşinden ayrılmıştır. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı bulunmaktadır.

Selen Görgüzel 1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Bu ilk adım sonrasında çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirmiştir. Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturmuş olduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınmıştır.

Selen Görgüzel 2017 senesinin yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır.

SELEN GÖRGÜZEL VE HAMDİ ALKAN NEDEN BOŞANDI?

55 yaşındaki ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bu yıl tek celsede sona ermişti.

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HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 yılında Antakya’nın Döver ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1 kez, 5 erkek kardeşi bulunmaktadır. Emekli memur baba ve ev hanımı bir annenin çocuğudur. Okul hayatı, üniversiteye kadar Antakya’da devam etmiştir. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanarak Türkiye’ye gelmiştir. Elektrik Mühendisliği mezunu olan Hamdi Alkan kariyer hayatına tiyatro hocalığı ve genel sanat yönetmenliği yaparak devam etmektedir.

Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan kimdir?

Televizyon dünyasının en bilindik yüzlerinden biridir. İlk olarak 1990 yılında TRT’de 3 aşağı 5 yukarı programıyla tanınmıştır. Bunun dışında pek çok skeç ve komedi programlarında, Reyting Renting, Reyting Hamdi, Hamdi Alkan TV, Yumurcak TV, En İyi Arkadaşım, Şellale ve daha bir sürü film, dizi ve programda rol aldı.

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Hamdi Alkan
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