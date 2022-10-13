2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında? Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'un son hali!

Tuğba Altıntop 2. Sayfa magazin programında bir süre önce gündem olan köpek saldırısı haberlerine ilişkin konuştu. 2. Sayfa Programına konuk olan Tuğba Altıntop kısa bir süre önce uğradığı köpek saldırısı sonrası ilk kez kamera karşısına çıktı. Peki, Rafet el Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop kimdir?

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Tuğba Altıntop lise mezuniyetinin ardından grafikerlik üzerine eğitim gördü. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, Rafet El Roman'la dünyaevine girdi.

Modellik ve mankenliğin dışında bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de oynadı.

Tuğba Altıntop'un albümleri:

Sana Söylüyorum (2007)

La La (2016)

Tuğba Altıntop'un teklileri:

Yana Yakıla (2013)

Tuğba Altıntop'un oynadığı film ve diziler:

Zampara Seyfettin (1995) - TV filmi

Fırtına Hayatlar (2004) - TV dizisi

Bizim Karakol (2004) - TV dizisi

2. SAYFA'NIN KONUĞU TUĞBA ALTINTOP VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN BOŞANDI?

Tuğba Altıntop - Rafet El Roman çifti 2003 yılında boşandı.

TUĞBA ALTINTOP VE RAFET EL ROMAN'IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman'ın bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu vardır.

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN TUĞBA ALTINTOP'UN SON HALİ



