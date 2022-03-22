MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu filmleri nelerdir?

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu filmleri nelerdir?

22.03.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu, 22 Mart Salı günü canlı olarak ekrana gelen programın ardından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu programda Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu filmleri nelerdir? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu filmleri nelerdir?

Erhan Yazıcıoğlu, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında bulunuyor. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu filmleri nelerdir? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir?

2. SAYFA'NIN KONUĞU ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951 yılında dünayaya geldi.

Erhan Yazıcıoğlu, tiyatro oyunculuğuna İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 26 sene süren tiyatro oyunculuğu sonrası 1990'lı yıllarda Seç Bakalım isimli televizyon programını sundu.

Erhan Yazıcıoğlu, bu program ile ünlenmiştir. Öte yandan bu yıllarda beyaz eşya ticareti ile de uğraşan Yazıcıoğlu, 2000'li yıllarda "Şemsi Paşa Pasajı" ve 'Yeter Anne' gibi komedi dizilerinde oynadı.

1995 yılında troid kanserine yakalanan Erhan Yazıcıoğlu, geçirdiği ameliyat sırasında ses tellerinden birini kaybettiği için sekiz ay konuşamadı.

Erhan Yazıcıoğlu, gördüğü tedaviden sonra tiyatroya döndü. 2011 yılında mide ve ince bağırsağında nükseden tümör nedeniyle tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Hayat öyküsünü anlattığı Kenar Mahallenin Delikanlısı adlı kitabı 2013 yılında yayımladı.

18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Kurumun 100. yılını kutladığı 2014 yılında genel yönetmeni olduğu Şehir Tiyatroları repertuvarına Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunları eklendi. Yazıcıoğlu, Aralık 2015'te Şehir Tiyatroları'ndan istifa etti.

2017 yılında Aşk-ı Memduh adlı aşk-komedi türündeki oyunda rol alan sanatçı,2019 yılında hayat öyküsünü esprili bir dille anlattığı "Fikrim Firarda" adlı tek kişilik tiyatro ve stand-up gösterisini sahnelemeye başladı.

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir?

ERHAN YAZICIOĞLU FİLMLERİ NELERDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kayıp, Güzelim, Ne Umduk Ne Bulduk, Kafalar Karışık, Muhsin Bey gibi çok sayıda projede yer almıştır. Ünlü oyuncu şimdi Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana karakterinin babasını canlandırmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi evde koma halde bulunmuştu! İşte otopsi raporuEski eşi evde koma halde bulunmuştu! İşte otopsi raporu
AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu
Survivor'da sürpriz veda! Ünlü yarışmacı elendi, o isme tepki gösterdiSurvivor'da sürpriz veda! Ünlü yarışmacı elendi, o isme tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'e suikast son anda önlendi!

Zelenskiy'e suikast son anda önlendi!

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Son hali inanılmaz

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Son hali inanılmaz

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Hedef İstanbul’du!

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Hedef İstanbul’du!

Sayı artınca harekete geçtiler! Ukraynalı kadın ve çocukları...

Sayı artınca harekete geçtiler! Ukraynalı kadın ve çocukları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.