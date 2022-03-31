Sedef Şahin, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına konuk oluyor. 2. Sayfa'nın sosyal medya hesabında bugünün konuğu duyuruldu. Ünlü oyuncu, bu paylaşım sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

2. SAYFA'NIN KONUĞU SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Sedef Şahin 14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Sedef Şahin Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Çok sayıda reklam ve dizide oynayan Şahin, Nurgül Yeşilçay, Kenan Işık ve Berna Laçin'in başrollerini paylaştığı Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakterine hayat verdi.

Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu olan Sedef Şahin, 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakterine hayat verdi.

Daha sonra TRT 1'de ekrana gelen "Mert'le Gert" adlı dizide de oynayan Sedef Şahin, 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır.

Sedef Şahin, Show TV'de ekranba gelen Acil Aşk Aranıyor isimli dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

SEDEF ŞAHİN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

30 yaşındaki ünlü oyuncu Sdef Şahin İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu rol aldığı birçok yapımda adından söz ettirmeyi başarmıştır.

SEDEF ŞAHİN FİLMLERİ NELERDİR?

İşte Sedef Şahin'in rol aldığı dizi ve filmler:

2003 Patron Kim

2004 Avrupa Yakası

2005-06 Belalı Baldız

2007-08 Sevgili Dünürüm

2011-12 Adını Feriha Koydum

2012 Emir'in Yolu

2015 Acil Aşk Aranıyor

2016 Diriliş Ertuğrul

2022 Demir Kadın: Neslican



