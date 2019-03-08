2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zıhrlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şinasi Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkeme de "kasten öldürme" suçundan Şinasi Gürkan'ın tutuklanmasına karar verdi. Kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Şüpheli Şinasi Gürkan'ın savcılık ve hakimlik ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği başka bir şey söylemediği öğrenildi. (DHA)

