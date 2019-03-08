HABER

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zıhrlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şinasi Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkeme de "kasten öldürme" suçundan Şinasi Gürkan'ın tutuklanmasına karar verdi. Kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Şüpheli Şinasi Gürkan'ın savcılık ve hakimlik ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği başka bir şey söylemediği öğrenildi. (DHA)

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Eskişehir’de 600 kadından pembe tişörtlü, zumbalı kutlamaEskişehir’de 600 kadından pembe tişörtlü, zumbalı kutlama
Erbaş: Ağzı ayet okumaya yakışmayan adam televizyonda çıkıyorErbaş: Ağzı ayet okumaya yakışmayan adam televizyonda çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şinasi Gürkan cinayet istanbul

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

Cenazede gerinlik! Sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Cenazeyi sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.