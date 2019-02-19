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2'si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısından yeni görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

Ataşehir'de bir gece kulübüne yönelik yapılan ve 2'si polis 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Olaydan sonra tutuklanan Ercan B., olayı tek başına yaptığını belirterek, "Yaralanan polislerden özür diliyorum. Ben devletimizi koruyan polisimize değil silah, el kaldıracak güçte bir insan değilim. Vale ve badigartlara bel altı korkutmak amaçlı ateş ettim. Pişmanım, uzlaşmak isterlerse ben de uzlaşmak isterim" dedi

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde 23 Aralık 2018 gecesi 03.30 sıralarında bir gece kulübüne ateş açılmış, açılan ateş sonucu kulübün kapısında bekleyen 2'si polis 3'ü koruma olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyleyen bir kişi tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

2'si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısından yeni görüntüler

Gözaltına alınanlardan Ali C., 26 Aralık 2018 tarihli savcılık sorgusunda arkadaşları Anıl C.E. ve Ercan B. ile eğlenmek için olayın gerçekleştiği gece kulübüne gittiklerini, Ercan B.'nin önceden tanıdığı bir kadının yanına gitmesi üzerine barın müdürünün Ercan B.'ye küfür ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 kişinin kendilerini darp ettiğini öne süren Ali C., Ercan B.'nin kendilerini araç ile eve bıraktığını, sonradan gerçekleşen silahlı saldırı olayını görmediğini iddia etti.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan B., 26 Aralık 2018 tarihli mahkeme sorgusunda arkadaşları ile eğlenmek için olayın gerçekleştiği gece kulübüne gittiklerini, gece kulübünün yetkilileri ile kadın yüzünden aralarında tartışma çıktığını söyledi. Barda darp edildiklerini daha sonra da dışarıya çıkarıldıklarını söyleyen Ercan B., "Karakol yakın olduğu için ekipler koşarak geldi. Emniyet müdürü olduğunu öğrendiğim bu kişi ile aramızda tartışma çıktı. Emniyet müdürü bana, 'seninle sonradan görüşürüz' dedi" iddialarında bulundu.
Arkadaşları Ali C ve Anıl C.E.'yi evlerine bıraktıktan sonra olayın meydana geldiği bara tek başına geri geldiğini söyleyen Ercan B., "Araçta silahım vardı. Aracımla iş yerinin önünden geçerken hafif gaza bastım. Sağ ön camı indirdim, solak olmamdan dolayı sağ elim direksiyonda sol elimle belden aşağılarına ateş ettim. İki erkek şahıs da bana ateş etmeye başladı" dedi.
Devletin polisine bile bile ateş etmediğini söyleyen Ercan B., "Ben bile bile devletin polisine kurşun sıkmadım. Vale kulübesine ateş ettim, onlar da ateşle karşılık verdiler. O esnada orada polis varmış. Ben korkutmak amacıyla ateş ettim. Pişmanım" dedi. Ercan B., işyerine ortak olma isteğinin reddedilmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği iddiasını ise kabul etmedi.
Ercan B, mahkeme öncesi polise verdiği ifadede de, "Yaralanan polislerden özür diliyorum" dedi. Ercan B., "Ben devletimizi koruyan polisimize değil silah, el kaldıracak güçte bir insan değilim. Vale ve bodyguardlara bel altı korkutmak amaçlı ateş ettim. Pişmanım, uzlaşmak isterlerse ben de uzlaşmak isterim" dedi. 26 Aralık 2018 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ercan B., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler Ali C. ve Anıl C.E., haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olayda yaralanan U.Ö., mağdur sıfatıyla verdiği ifadede, spor şubede görevli polis memuru olduğunu söyledi. Olay gecesi olayın gerçekleştiği gece kulübüne ziyaret amacıyla gittiğini söyleyen U.Ö., "Emniyet Müdürü ile birlikte o yeri önceden de ziyaret etmişliğimiz vardır" dedi. U.Ö. ifadesinde, kendilerine yönelik ateş açan araçta üç kişi bulunduğunu öne sürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir silahlı yaralama polis

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