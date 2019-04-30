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2. Siber Güvenlik Bayrağı Yakala Yarışması sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

2. Siber Güvenlik Bayrağı Yakala Yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı 2. Siber Güvenlik Bayrağı Yakala Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi katkıları ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2. Siber Güvenlik Bayrağı Yakala Yarışması, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Prof. Dr. Turgay Atasü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birinci olan İstanbul Erkek Lisesi Pro Ahmet takımı, 12 bin liralık ödülü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın elinden aldı.

İkinci olan İstanbul Erkek Lisesi Çilekler takımına, 9 bin liralık ödülü, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik verdi.

Yarışmada üçüncü olan Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gökbörü Security Team takımı, 6 bin liralık ödülü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörvekili Prof. Dr. Mehmet Bilgin'den aldı.

Özel Birikim Hayat Ortaokulu Pandora takımı ile Nun Okulları Siber Nun takımının kazandığı bin 500 liralık mansiyon ödülünü, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve Siber Güvenlik Kümelenmesi Danışmanı Hasan Hüseyin Özbenli takımlara takdim etti.

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2. Siber Güvenlik Bayrağı Yakala ödül yarışma

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