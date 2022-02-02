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2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Diyanet imsak saatleri!

02.02.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Şubat Çarşamba sahur vakti ve iftar saati Üç Aylar'ın ilk gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu mübarek günde oruç ibadetini yerine getirecek olanlar 2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı iftar ve imsak saatlerini yayımladı. İşte Diyanet imsak saatleri...

2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Diyanet imsak saatleri!

2 Şubat Çarşamba sahur vakti ile iftar saati Recep ayının ilk gününü oruçlu geçirmek isteyenler tarafından merak edildi. Hadise göre Recep ayının birinci gününde oruç tutmak üç yıllık günahlara kefaret olur. Oruç tutmak isteyen kişiler 2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta? sorularının yanıtı için internette araştırma yapmaya başladı. Diyanet imsak saatlerini yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere il il sahur ve iftar saatini sizler için derledik.

2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta?

2 ŞUBAT ÇARŞAMBA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Recep Ayı'nın ilk günü olan 2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da imsak vakti saat 06.40'da oldu.

2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta?

2 Şubat çarşamba günü İzmir'de imsak vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre 06.46

2 Şubat çarşamba günü Ankara'da imsak vakti 06:24

2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta?

2 ŞUBAT ÇARŞAMBA İFTAR SAAT KAÇTA?

2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da akşam ezanı saat 18.28'de okunacak. Diğer illerin vakitlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aşağıda yer alan sayfasına tıklayabilirsiniz.

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/%C4%B0stanbul-icin-namaz-vakti

2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta?

ÜÇ AYLAR HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayı'nın ilk günü iki rekat nafile namazı kılınarak günahların affı istenir. 111 kere 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diyerek İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e salat-ü selam getirilir. Ardından da 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

Üç aylar hangi tesbihler çekilir? Oruç kaç gün tutulur?

ÜÇ AYLAR HANGİ ZİKİR VE DUALAR OKUNUR?

10 gün boyunca 100 kere Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum, takip eden 10 günde 100 kere Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed ve geriye kalan son 10 günde ise 100 kere Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim söylenir.

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

Üç aylar hangi tesbihler çekilir? Oruç kaç gün tutulur?

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI ORUÇ KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında bildirilmektedir.

2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? İftar saat kaçta?

Dolayısıyla Recep ve Şaban aylarında aralıksız olarak oruç tutulmamalıdır. Bu durumun dinî bir dayanağı yoktur. Öte yandan oruç tutmak isteyen kişinin, sağlığı el veriyorsa bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2022 Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Üç aylar orucu kaç gün, hangi gün tutulur?2022 Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Üç aylar orucu kaç gün, hangi gün tutulur?


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