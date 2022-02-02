2 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Her hafta çarşamba ve pazar günler gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra internet üzerinden ilan ediliyor. Çekiliş sonucunu sorgulamak için haberimize eklediğimiz linke tıklayabilirsiniz. Peki 2 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

2 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarına ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresine erişim sağlayınız.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



