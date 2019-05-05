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2. Sufi Sinema Günleri Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

Törende, Sufisin Senaryo Destek Ödülü Bekir Bülbül'e, Katkı Ödülü İhsan Kabil'e, Vefa Ödülü 2014 yılında vefat eden Ayşe Şasa adına Eda Sürmeli'ye, Şükran Ödülü oyuncu Hülya Koçyiğit'e ve Onur Ödülü İranlı yönetmen Mecid Mecidi'ye takdim edildi

Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 791. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sufi Sinema Günleri (Sufisin), ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Konya'da düzenlenen ve 4 gün süren Sufi Sinema Günleri'nde, tasavvuf konusunun işlendiği filmler izleyiciyle buluşturuldu ve uzmanlar tarafından tasavvufun sinemadaki yeri çeşitli yönleriyle ele alındı.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, Sufisin Genel Yönetmeni Sadık Yalsızuçanlar değerlendime raporunu okudu.

Daha sonra Türkiye'nin Klasik Türk Müziği ustalarından neyzen Sadreddin Özçimi, tamburi Özer Özel, kemençevi Aslıhan Eruzun Özel ve ritim sazı ile Suat Orhan'ın yer aldığı konser verildi.

Konserin ardından Sufisin Senaryo Destek Ödülü Bekir Bülbül'e, Katkı Ödülü İhsan Kabil'e, Vefa Ödülü 2014 yılında vefat eden Ayşe Şasa adına Eda Sürmeli'ye, Şükran Ödülü oyuncu Hülya Koçyiğit'e ve Onur Ödülü ise İranlı yönetmen Mecid Mecidi'ye takdim edildi.

Programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Özgökçen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile çok sayıda davetli katıldı.

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