2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!

Olay, öğle saatlerinde, Serdivan'a bağlı Çubuklu Mahallesi Kaya mevkisinde meydana geldi. İbrahim Kurt, bahçesine giderken, yol kenarında yatan yarı baygın 2 kız çocuğu olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kızların sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.
İsimlerinin N.E. (14) ile R.A. (17) olduğu ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen kızlar, jandarmaya götürülerek, tercüman eşliğinde ifade verdi. Suriyeli kızlar, vatandaşları A.T. ile birlikte nüfus işlemleri ve başka resmi işlemler için otomobille Sakarya Valiliği'ne gittiklerini, işlerinin bitmesinin ardından eve dönüşe geçtiklerini, yolun ağaçlık ve ıssız olması nedeniyle korkup, araçtan atladıktan sonra kaçtıklarını ve yorulunca bulundukları yere uzandıklarını anlattı.
Bu sırada Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Suriyeli A.T. de aynı yönde ifade verip, kızların ailelerine de haber verdiğini söyledi. Sağlık kontrolü için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen N.E. ve R.A.'da, cinsel istismar ya da saldırı belirtisine rastlanılmadı.
Pedagog, avukat ve tercüman eşliğinde ifadeleri alınan R.A. ile N.E., ailelerine teslim edilirken, A.T. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)
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