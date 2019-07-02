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2 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

02.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

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2 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times gazetesi Kongre’nin ondan fazla Demokrat üyesinin Pazartesi günü Teksas eyaletinin Clint kentinde göçmenlerin kaldığı tesisleri ziyaret ettikleri haberine yer veriyor. Bu isimler arasında Temsilciler Meclisi’nin yeni üyeleri New York temsilcisi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez ve Michigan temsilcisi Rashida Tlaib ile Teksas temsilcisi Veronica Escobar gibi isimler de vardı. Ziyaretin ardından Kongre üyeleri kadınların suların olmadığı odalarda tutulduğunu, beton yerlerde uyku tulumu içinde yatmak zorunda kaldıklarını ve ailelerin çocuklarından ayrı tutulduğunu anlattı. Massachusetts temsilcisi Joseph P. Kennedy tesisi ‘‘Hapishaneye benziyor’’ diye tanımladı ve güvenlik güçlerinin de göçmenlere ‘‘sanki hapisteymişler gibi’’ muamele ettiklerini söyledi. Öte yandan Demokrat Kongre üyelerinin ziyareti öncesinde bölgede toplanan Trump yanlısı göstericiler ırkçı sloganlarla Demokratları hedef aldı. Aynı gün ProRepublica gazetesi eski ve yeni Sınır Devriye güçlerinin gizli bir Facebook sayfasının olduğu ve bu sayfada ırkçı söylemler, göçmenlerin ölümüyle ilgli şakalar ve Hispanik Kongre üyelerinin üzerinde oynanmış fotoğraflar gibi iletiler paylaştıklarını ortaya çıkardı. Bunların en saldırgan olanlarının da Alexandria Ocasio-Cortez’e yöneltildiği dikkat çekti. Cortez Twitter’den verdiği yanıtta görevlilerin küstahça davrandığını, gezdikleri tesisin güvenli bir yer olduğunun söylendiğini ancak kendilerinden ziyaret öncesinde telefonlarını bırakmaları istenirken görevlilerin gizli gizli fotoğraf çekerek kendi aralarında gülüştüklerini söyledi. Cortez ‘‘Bunların ‘iyi’ davranışları zehirli. Bize böyle davranıyorlarsa içerideki kadınlara nasıl davrandıklarını siz düşünün’’ ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesiyse ‘‘Trump’ın katı yaklaşımı dünya liderleriyle toplantılarında yumuşuyor’’ başlıklı bir haberi ana sayfasına taşımış. Haberde Başkan Trump’ın haftasonu G-20 zirvesinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’le yaptığı görüşmeden bir anlaşma çıkmadığını ancak Trump’ın görüşme öncesinde ticaret müzakereleriyle ilgili katı olacağını ve Çin Cumhurbaşkanına baskı uygulayacağını söylediği belirtiliyor. Haberde Trump’ın iyi bir müzakereci olduğunu iddia etmesi ve birebir görüşmelerde kişisel ilişkilerini kullanarak ilerlemeye çalışmasının dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerden anlaşma olmadan ayrılmasına neden olduğu kaydediliyor. Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le olan görüşmesinden önemli sözler almadan ayrıldığı belirtilen haberde Trump ve Erdoğan arasındaki görüşmeden de söz ediliyor. Haberde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik kaygılarının gündeme geldiği görüşmenin ardından Erdoğan’ın ‘‘Trump yaptırım uygulamayacağını söyledi’’ şeklindeki açıklaması hatırlatılıyor. Gazete ayrıca G-20’nin ardından Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la bir araya gelmesinin de Kim için bir propaganda zaferi olduğu yorumuna yer veriyor.

Wall Street Journal ise Hong Kong’da meclis binasını yağmalayan hükümet karşıtı genç göstericilerin görüntülerinin bir zamanlar kendilerine güç kazandıran kamuoyunun desteğini kaybetmelerine neden olduğunu yazıyor. Aktivistler, akademisyenler, iş dünyası ve toplumun önde gelenleri meclis binasının yağmalanmasının savunulabilir tarafı olmadığı görüşünde. Ancak bazılarıysa toplumun eylemcileri anarşiye sürükleyen umutsuzluk duygusunu hala paylaştığını düşünüyor. Hong Konglu göstericiler zanlıların Çin’e gönderilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının iptalini, gösterilerde daha önce gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve Hong Kong lideri Carrie Lam’ın istifasını istiyor. Lam ise meclis binasının yağmalanmasının ardından yaptığı açıklamada hiçbir şeyin Hong Kong’da kanunun üstünlüğünden önemli olmadığını söyledi. Uzmanlara göre şiddet içermeyen bir eylem olarak başlayan ancak Pazartesi günü yön değiştiren eylemlerin altında sınır dışı yasa tasarısından başka sebepler de yatıyor. Dünyada zengin ve yoksul arasındaki uçurumun en fazla olduğu yerlerden olan Hong Kong’da yüksek emlak fiyatları nedeniyle birçok kişi ev alamıyor. Geleceklerini güvence altında görmeyen gençler hayallerini gerçekleştiremiyor ve kendilerini ifade edemiyor.

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